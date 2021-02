Governo Draghi: Senato vota la fiducia, 262 si 40 no e 2 astenuti (Di giovedì 18 febbraio 2021) A votare contro il Governo Draghi sono stati 15 Senatori del M5s, mentre 8 sono assenti e non hanno partecipato al voto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Are contro ilsono stati 15ri del M5s, mentre 8 sono assenti e non hanno partecipato al voto L'articolo proviene da Firenze Post.

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - GerriLiu5 : RT @sole24ore: #Draghi, passa la fiducia al #Senato con 262 voti favorevoli. Priorità ai #vaccini, #ambiente nella #Costituzione @sole24ore… - Massimo10489625 : ???? #POLITICA GOVERNO, DRAGHI OTTIENE FIDUCIA SENATO CON 262 SÌ: LA DEMOCRAZIA IN GINOCCHIO DAL BANCHIERE -