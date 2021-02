Governo, Draghi “Coinvolgeremo le parti sociali e gli enti locali” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo l’impegno al coinvolgimento delle parti sociali e dei corpi intermedi, incontrati durante le consultazioni, lo stesso vale per gli enti locali, certe cose non si fanno se non sono discusse con le Regioni, il loro coinvolgimento è essenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica in Senato.Sulla questione migratoria “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha sottolineato Draghi.“Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell’Est Europa, preoccupati di evitare i cosiddetti movimenti secondari – ha aggiunto -. L’Italia, sostenuta anche da alcuni Paesi mediterranei come la Spagna, propone come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo l’impegno al coinvolgimento dellee dei corpi intermedi, incontrati durante le consultazioni, lo stesso vale per gli, certe cose non si fanno se non sono discusse con le Regioni, il loro coinvolgimento è essenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nella replica in Senato.Sulla questione migratoria “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha sottolineato.“Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell’Est Europa, preoccupati di evitare i cosiddetti movimsecondari – ha aggiunto -. L’Italia, sostenuta anche da alcuni Paesi mediterranei come la Spagna, propone come ...

