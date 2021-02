GF Vip | le ferite restano aperte | tradimenti e verità nella casa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un’amicizia tradita ti lascia delleche si cicatrizzano lentamente. Lo stesso vale per i rapporti natidel GF Vip. Maria Teresa Ruta dopo aver superato 21 nomination, alla 22esima ha dovuto lasciare ladel Grande Fratello Vip. Il voto del suo migliore amico, Tommaso Zorzi, è stato letto come un tradimento L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip ferite

( ) Nemmeno l'incontro al Gfè riuscito a risanareche evidentemente sanguinano da troppo tempo. 'Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c'è stato. Ci ...... ai Parioli , nei giardini di Villa Balestra , molto frequentati dai, la conduttrice ... Qualcuna c'ha provato e ancora si lecca le. Sono lì, 'ste poverette, che guardano il cielo e si ...Un'amicizia tradita ti lascia delle ferite che si cicatrizzano lentamente. Lo stesso vale per i rapporti nati nella casa del GF Vip.Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello si è scagliata contro Rosalinda Cannavò accusandola di essere imprevedibile dopo che la sua amica ha nominato Giulia Salemi. Fine dell'amicizia t ...