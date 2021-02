GF Vip 5 | il compagno della Ruta si scaglia contro Tommaso e Stefania

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nonostante nell’incon gli ex coinquiliniZorzi eOrlando, avvenuto nella scorsa diretta del GF Vip 5, si sia mostrata conciliante e comprensiva, è chiaro a tutti che Maria Teresanon ha preso affatto bene né la nomination, né l’eliminazione dalla Casa per effetto del tele-voto. La conduttrice ha percepito infatti come un tradimento il fatto chel’abbia nominata e chegli abbia suggerito di non dirglielo. Entrambi si sono sempre dichiarati suoi grandi amici ma secondo Roberto Zappulla,, non sarebbe affatto così, visto che non facevano che sparlare alle sue spalle. E per dimostrare la mala fede dei “Zorzando” (gli inseparabiliOrlando e ...