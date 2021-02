Gattuso: «Non si può essere sereni senza dieci giocatori ma niente alibi» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso in previsione della partita contro il Granada in Europa League Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole. NESSUN alibi – «Vittoria importante e sofferta contro la Juventus. Siamo in grandissima emergenza. Sicuramente domani sarà molto difficile perché giochiamo contro una squadra spagnola atipica, che gioca in verticale e che ti viene addosso. Non siamo venuti qua in vacanza. Nessun alibi». GRANADA – «Mi aspetto quel poco che abbiamo preparato e non sottovalutare l’avversario. Come ti vedono in difficoltà ti vengono addosso. Quando hanno palla partono in verticale. E’ complicato, giocare contro le squadre spagnole ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Gennaroin previsione della partita contro il Granada in Europa League Il tecnico del Napoli Gennaroha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Ecco le sue parole. NESSUN– «Vittoria importante e sofferta contro la Juventus. Siamo in grandissima emergenza. Sicuramente domani sarà molto difficile perché giochiamo contro una squadra spagnola atipica, che gioca in verticale e che ti viene addosso. Non siamo venuti qua in vacanza. Nessun». GRANADA – «Mi aspetto quel poco che abbiamo preparato e non sottovalutare l’avversario. Come ti vedono in difficoltà ti vengono addosso. Quando hanno palla partono in verticale. E’ complicato, giocare contro le squadre spagnole ...

