DS Benevento | “Salvezza? Il +9 non significa nulla | la strada è ancora lunga”

Il ds del Benevento, Pasquale Foggia, ha parlato alla trasmissione SeiTV, dove ha analizzato la situazione di classifica dei sanniti, affermando che la Salvezza è però ancora lontana. Queste le sue parole: "+9 non significa assolutamente nulla. Stiamo disputando un campionato positivo e il margine di vantaggio è interessante, ma guai a pensare di aver già raggiunto l'obiettivo perchè le insidie sono sempre dietro l'angolo. Non siamo salvi, servirà un grande sforzo da parte di tutti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità del nostro allenatore e di un gruppo che ha meritato la nostra stima. In B hanno battuto record straordinari, numeri che non si registravano da decine e decine di anni. Evidentemente ci sono valori umani, prima ancora che tecnici. Stiamo gettando le basi per un ..."

