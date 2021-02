Dove sono i lockdown in Europa (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cosa stanno facendo in questo momento gli altri paesi europei per contenere l'epidemia, ora che si propongono ulteriori chiusure in Italia Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cosa stanno facendo in questo momento gli altri paesi europei per contenere l'epidemia, ora che si propongono ulteriori chiusure in Italia

nzingaretti : L’Euro e l’Europa sono la dimensione dove pensare e rafforzare il futuro dell’Italia. Dovrebbe essere anche superfluo ripeterlo. - RobertoBurioni : Deve spiegarmelo BioNTech dicendomi dove sono i colli di bottiglia della produzione, perché non ha liberalizzato il… - ItalianAirForce : #Live #Sicilia I nostri controllori del traffico aereo sono al lavoro, all'aeroporto di Sigonella, per garantire s… - JENtle_jennie_ : Abbiamo la stessa età e mi sento una fallita paragonando dove sono io e dov'è già lui Btw BUON COMPLEANNO SO JUNGH… - avvolgimidivita : RT @naatlux: niente mi toglie dalla testa che la maggior parte di voi sono sempre state go solo di dayane e adesso state amando questa situ… -