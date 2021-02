Dopo Mina Settembre ecco Lolita Lobosco | attrici napoletane ancora protagoniste

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Rai è pronta a replicare il grande successo di. Archiviata a suon di record la serie con Serena Rossi protagonista, adesso è il turno di un’altra attrice napoletana. Da domenica 21 febbraio andrà in onda la serie “Le indagini di“, interpretata da Luisa Ranieri. “è una donna moderna, di oggi. Pur se del Sud, non è un’idea di come le donne del sud erano o dovrebbero essere. Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante. Del personaggio mi piace molto anche l’ironia. Con il regista Luca Miniero ho già lavorato, è stata una delle mie interpretazioni più ...