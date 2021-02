Discorso Draghi, riforma fisco: cosa cambierà (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una revisione profonda dell’Irpef” al centro di una riforma fiscale che rappresenta ”l’architrave” della politica di bilancio. ”Segna in ogni Paese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel Discorso al Senato spiega gli sbagli del passato compiuti dall’Italia, illustra la sua strategia, sottolinea la fondamentale l’importanza delle competenze per poter approcciare una materia così complessa. “In Italia, nel passato, si è intervenuti cambiando un pezzetto alla volta, attraverso ”interventi parziali dettati dall’urgenza del momento”, ricorda Draghi. Si tratta invece di ”un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”, spiega il presidente. Meglio un intervento complessivo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Una revisione profonda dell’Irpef” al centro di unafiscale che rappresenta ”l’architrave” della politica di bilancio. ”Segna in ogni Paese un passaggio decisivo. Indica priorità, dà certezze, offre opportunità”. Il presidente del Consiglio, Mario, nelal Senato spiega gli sbagli del passato compiuti dall’Italia, illustra la sua strategia, sottolinea la fondamentale l’importanza delle competenze per poter approcciare una materia così complessa. “In Italia, nel passato, si è intervenuti cambiando un pezzetto alla volta, attraverso ”interventi parziali dettati dall’urgenza del momento”, ricorda. Si tratta invece di ”un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta”, spiega il presidente. Meglio un intervento complessivo, ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - renatobrunetta : Sul @Corriere online è stata pubblicata inspiegabilmente una mia intervista dello scorso 22 giugno. Come doveroso r… - CottarelliCPI : Conte ci aveva abituati maluccio: il suo discorso di richiesta di fiducia nel 2019 aveva battuto il suo stesso reco… - Davide27862 : RT @ManuQ24916888: Sto ascoltando il discorso di #Draghi. Io ho i brividi. E'l ' Agenda ONU parola per parola. Svegliatevi. Svegliatev… - mesoada : @Lor_Biagetti @GiorgioSciara01 @PoliticaPerJedi Il discorso di Draghi oggi -