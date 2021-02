Covid, la scuola ostaggio delle varianti. I presidi: «Un metro di distanza è insufficiente. I vaccini? Ne servono di più» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le varianti corrono ma il governo è in battuta d’arresto. La crisi politica ha rallentato ulteriormente le decisioni urgenti che da settimane pendono sulla scuola, l’istituzione che dall’ottobre rosso della seconda ondata di Covid ha ripreso più di tutte a subire chiusure a singhiozzo. La didattica a distanza (Dad) è stata protagonista assoluta tra gli studenti delle superiori per quasi 12 mesi, e ora il neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è dato come obiettivo quello di riportare tutti in classe il prima possibile. Come farà, però, non è ancora chiaro. E i presidi restano scettici sulla possibilità di risolvere il problema nel giro di poco tempo. Dal Ministero si capisce poco, visto che il passaggio di consegne tra Lucia Azzolina e Bianchi c’è stato solo il 15 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lecorrono ma il governo è in battuta d’arresto. La crisi politica ha rallentato ulteriormente le decisioni urgenti che da settimane pendono sulla, l’istituzione che dall’ottobre rosso della seconda ondata diha ripreso più di tutte a subire chiusure a singhiozzo. La didattica a(Dad) è stata protagonista assoluta tra gli studentisuperiori per quasi 12 mesi, e ora il neoministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi si è dato come obiettivo quello di riportare tutti in classe il prima possibile. Come farà, però, non è ancora chiaro. E irestano scettici sulla possibilità di risolvere il problema nel giro di poco tempo. Dal Ministero si capisce poco, visto che il passaggio di consegne tra Lucia Azzolina e Bianchi c’è stato solo il 15 ...

