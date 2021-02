Covid, ancora chiuse le scuole a Buccino dopo alcuni casi di contagio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Prosegue la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo di Buccino dove il tre febbraio si registrò il primo caso di contagio da Covid19. Il primo ad essere risultato positivo fu infatti, un insegnante scolastico. Nelle scorse settimane però, i contagi sono aumentati e l’accaduto ha spinto nei giorni scorsi, Palazzo di città ad emanare un’ordinanza di chiusura dell’istituto scolastico e con ripristino della didattica in modalità a distanza. Lezioni in presenza che invece resteranno ancora sospese, per questa settimana in attesa dell’arrivo degli esiti dei test diagnostici dei tamponi eseguiti su bambini e personale delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Prosegue la chiusura dei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo didove il tre febbraio si registrò il primo caso dida19. Il primo ad essere risultato positivo fu infatti, un insegnante scolastico. Nelle scorse settimane però, i contagi sono aumentati e l’accaduto ha spinto nei giorni scorsi, Palazzo di città ad emanare un’ordinanza di chiusura dell’istituto scolastico e con ripristino della didattica in modalità a distanza. Lezioni in presenza che invece resterannosospese, per questa settimana in attesa dell’arrivo degli esiti dei test diagnostici dei tamponi eseguiti su bambini e personale delledell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. L'articolo proviene da ...

