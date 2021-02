Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: procedura online estesa a riders e agili (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Estese dal 3 febbraio 2021 le procedure telematiche per la Comunicazione e denuncia infortunio INAIL e malattie professionali occorsi a riders, destinatari del Reddito di cittadinanza, lavoratori in smart working e studenti in alternanza scuola – lavoro. È quanto ha comunicato l’ente assicurativo con avviso del 2 febbraio scorso. Da inizio mese i servizi telematici del portale INAIL sono stati implementati per consentire di inoltrare comunicazioni di infortunio, denunce di infortunio e denunce di malattia professionale riguardanti una serie di categorie lavorative, recentemente disciplinate o diffusesi nel mondo del lavoro italiano. Analizziamo la novità nel dettaglio. Smart working 2021: diritti e doveri dei lavoratori Comunicazione ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Estese dal 3 febbraio 2021 le procedure telematiche per lae malattie professionali occorsi a, destinatari del Reddito di cittadinanza, lavoratori in smart working e studenti in alternanza scuola – lavoro. È quanto ha comunicato l’ente assicurativo con avviso del 2 febbraio scorso. Da inizio mese i servizi telematici del portalesono stati implementati per consentire di inoltrare comunicazioni di, denunce die denunce di malattia professionale riguardanti una serie di categorie lavorative, recentemente disciplinate o diffusesi nel mondo del lavoro italiano. Analizziamo la novità nel dettaglio. Smart working 2021: diritti e doveri dei lavoratori...

