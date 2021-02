Care democratiche | il cambiamento parte anche da noi

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sgombriamo il campo dalle ipocrisie eda una discussione avviluppata intorno a posti di potere che rischiano di non “poter” fare un bel niente per cambiare le cose., se vogliamo evitare che tutto cambi per non cambiare niente dobbiamo cambiarenoi. Approccio, metodo, impegno. Da quando è stato formato il governo purtroppo gli spazi di parola pubblici si sono esauriti attorno all’annosa e sempre verde questione dell’esclusione delle donne. Per chi come me il femminismo prova a praticarlo ogni giorno, nell’osservare e critil’esistente manel tentare di cambiarlo, il dibattito sì fatto risulta sterile al punto da farmi dire che ce lo meritiamo. E soprattutto ci meritiamo tutti e tutte, come progressiste e progressisti di questo Paese che alle ...