Barcellona, proteste per l'arresto di Pablo Hasel | video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nottata di scontri quella appena passata nella capitale catalana, che ha visto fronteggiarsi le forze dell'ordine e gli accaniti sostenitori di Pablo Hasel. Barricate e lancio d'oggetti non sono bastati però per evitare l'arresto del rapper spagnolo. Pablo Hasel, che si era barricato nell'università di Lleida in Catalogna assieme ai suoi sostenitori, è stato quindi arrestato e condannato per oltraggio alla corona e incitazione al terrorismo.

statodelsud : Barcellona, proteste per l’arresto di Pablo Hasel | video - Pino__Merola : Barcellona, proteste per l’arresto di Pablo Hasel | video - Dayne999 : Finalmente a Barcellona proteste incazzate per una città letteralmente messa in ginocchio da restrizioni assurd...… - funzilogik : Spagna Proteste e violenza in Catalogna e Barcellona 180 feriti 83 arresti (Agenzie) - RinoSimeoni : RT @Zanna731: #Barcellona #spagna proteste in ogni cittá contro le misure anti #COVID19 ... la vedo bruttissima tra poco. -