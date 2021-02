Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 16 febbraio 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)Tv: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Per sempre la mia ragazza ha avuto 4203 spettatori (share 17.13%). La partita di calcio di Champions League: Barcellona-Paris S.G. su Canale5 ha ottenuto 4256 spettatori (16.08% di share). La puntata di Le Iene Show su Italia1 ha avuto 1547 spettatori (8.93%); su Rai2 la puntata del docureality La Caserma ne ha intrattenuti 1214 (5.26%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1042 spettatori (4.80%). Su Rete4 il programma Fuori dal Coro ha totalizzato 1042 spettatori (5.64%). Su La7 la puntata di Dine ha avuti ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Per sempre la mia ragazza (17.1%), Barcellona – Paris Saint Germain (16.1%) | Dati Auditel 16 febb… - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 16 febbraio 2021: La caserma, Le Iene, Champions League, dati Auditel e share - ComunicareDigit : I dati di Gennaio degli ascolti Tv @Claplaz - TiElleKappa : @paoloraffa1 Vedremo domani quali saranno i dati di ascolto e se ci sarà stato un calo significativo rispetto agli… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Il Commissario Ricciardi (23.2%), Grande Fratello Vip (20%) | Dati Auditel 15 febbraio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Tv,Auditel ieri, 16 febbraio 2021: Per sempre la mia ragazza contro Champions League Barcellona - Paris Saint Germain Testa a testa tra il film 'Per sempre la mia ragazza' di Rai1 e gli ...Tv martedì 16 febbraio 2021. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ...Un libro doveroso, che riporta i fatti accaduti nel giusto binario interpretativo, così come acclarato da tre gradi di giudizio ...L'ex ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista a La Repubblica il giorno dopo il commiato da Viale Trastevere, analizza la situazione riguardante le scuole.