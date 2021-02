Testo di Ancora In Due di Deddy, nuovo singolo ad Amici 20 (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel Testo di Ancora In Due di Deddy c’è l’amore. Il nuovo singolo del cantautore di Amici di Maria De Filippi sarà disponibile dalla mezzanotte, ovvero da mercoledì 17 febbraio 2021, insieme ad altri 3 brani inediti dei cantanti del talent show. Quattro nuovi inediti dei ragazzi di Amici 20 saranno disponibili da questa sera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di Tutta La Notte di Sangiovanni, Con(torta) di Enula, Ancora In Due di Deddy e Las Vegas di Tancredi. Dei quattro, gli ingressi più recenti nella scuola di Canale 5 sono quelli della cantante Enula e del cantante Tancredi, che si sono aggiunti alla nuova classe di talenti solo nelle ultime settimane. Ancora In Due di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) NeldiIn Due dic’è l’amore. Ildel cantautore didi Maria De Filippi sarà disponibile dalla mezzanotte, ovvero da mercoledì 17 febbraio 2021, insieme ad altri 3 brani inediti dei cantanti del talent show. Quattro nuovi inediti dei ragazzi di20 saranno disponibili da questa sera a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di Tutta La Notte di Sangiovanni, Con(torta) di Enula,In Due die Las Vegas di Tancredi. Dei quattro, gli ingressi più recenti nella scuola di Canale 5 sono quelli della cantante Enula e del cantante Tancredi, che si sono aggiunti alla nuova classe di talenti solo nelle ultime settimane.In Due di ...

