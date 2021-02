Spazio | un incubatore Esa a Milano | accordo tra Regione e PoliMi

Ultime Notizie dalla rete : Spazio incubatore

IL GIORNO

Milano, 16 febbraio 2021 - Milano e la Lombardia si candidano a ospitare il secondo Centro di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA BIC) in Italia, dopo quello realizzato nel 2005 nel Lazio, ...... con indirizzo epistemologico, per dareanche a un approccio scientifico. Una scelta dettata ... Mi capitò di lavorare in undi imprese e la mia attività fu legata alla nascita delle ...L'obiettivo e portare in Bovisa il secondo Centrio di incubazione dell'Agenzia Spaziale Europea, dopo quello del Lazio ...