Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin: “Vincitori annunciati? Andiamo per divertirci” (Di martedì 16 febbraio 2021) Sanremo 2021, Fedez e Francesca Michielin Alcuni anni fa Fedez dichiarava che a Sanremo non sarebbe voluto andare perché “serviva solo a chi ne ha bisogno” e “quando ci sono problemi”. “Sì, è vero. L’ho detto, ma sono dichiarazioni di cinque anni fa e in cinque anni si cambia ed è cambiato anche il festival. – dice il rapper – La svolta c’è stata con Ultimo e con Mahmood, tira un’aria diversa. E poi è innegabile che i problemi, per l’industria discografica, ci siano dopo un anno di stop. Sanremo in questo momento è un palco prezioso”. Oggi il cantante si è ricreduto e nella lista dei 26 big ci sarà anche lui insieme a Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“. “Noi Vincitori ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021)Alcuni anni fadichiarava che anon sarebbe voluto andare perché “serviva solo a chi ne ha bisogno” e “quando ci sono problemi”. “Sì, è vero. L’ho detto, ma sono dichiarazioni di cinque anni fa e in cinque anni si cambia ed è cambiato anche il festival. – dice il rapper – La svolta c’è stata con Ultimo e con Mahmood, tira un’aria diversa. E poi è innegabile che i problemi, per l’industria discografica, ci siano dopo un anno di stop.in questo momento è un palco prezioso”. Oggi il cantante si è ricreduto e nella lista dei 26 big ci sarà anche lui insieme acon la canzone “Chiamami per nome“. “Noi...

