Ricerca: online ‘doctorAsYou’, piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) – Una piattaforma web dedicata a medici, Ricercatori e divulgatori, per ottimizzare e semplificare il processo di Ricerca online delle informazioni mediche scientifiche. Aggiornata quotidianamente, restituisce un totale di circa 30 milioni di abstract, combinando i tre database più autorevoli al mondo: Pubmed, Ictrp e ClinicalTrials.gov. Si chiama doctorAsyou, (www.doctorasyou.com), ed è uno dei progetti e servizi digitali lanciati da Alfasigma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) – Unaweb dedicata atori e, per ottimizzare e semplificare il processo didelle informazioni mediche scientifiche. Aggiornata quotidianamente, restituisce un totale di circa 30 milioni di abstract, combinando i tre database più autorevoli al mondo: Pubmed, Ictrp e ClinicalTrials.gov. Si chiama doctorAsyou, (www.doctorasyou.com), ed è uno dei progetti e servizi digitali lanciati da Alfasigma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

condorbox : Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori #news - TV7Benevento : Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori... - fisco24_info : Ricerca: online 'doctorAsYou', piattaforma web per medici, scienziati e divulgatori: Una piattaforma web dedicata a… - gdronline : ?? Crystal Tokyo GDR ricerca Giocatore ?? - EugeniaVantagg1 : RT @ArchivioStatoTo: DI nuovo online l'Archivio Storico @LaStampa, un'ottima notizia per la ricerca: -