(Di martedì 16 febbraio 2021) Ildiofsi è recentemente ritirato dalla sua posizione esecutiva presso la grande N. In una nuova intervista,ha condiviso alcuni dei suoi ricordi preferiti che coprono i 15 anni ine, com'era forse prevedibile, il suo commento "My Body is Ready" è uno dei preferiti. "Ce necosì tanti", ha dettoin un'intervista a GamerTag Radio. "Tutto dal mio primissimo E3 e le famose parole, 'Mi chiamo, sto per spaccare c*li e stiamo facendo giochi'. È stato un momento fenomenale. Un altro momentossimo è stato nello stesso E3, quando abbiamo riprodotto un trailer di Zelda ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggie Fils

Everyeye Videogiochi

L'ex - presidente di Nintendo of America ,- Aime , ha ricordato, durante l'evento New York Gaming Awards tenuto su Twitch, la nascita di Nintendo Switch e di come fosse importante renderlo un successo, specialmente dopo le ...... e il suo autore Neil Druckmann ha avuto modo di discutere di alcuni controversi aspetti del gioco durante un'intervista condotta dall'ex Presidente Nintendo- Aimé e dal critico Harold ...In un'intervista Reggie Fils-Aime svela quali sono stati i momenti più belli come presidente di Nintendo of America.Sul canale YouTube di Project Star World sono apparsi più di un'ora di filmati inediti direttamente dallo stand Nintendo dall'E3 ...