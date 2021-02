Procura di Roma | si riapre il vaso di Pandora

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È passato quasi un anno da quando il Consiglio superiore della magistratura ha finalmente assegnato l’incarico ditore capo di, la poltrona attorno alla quale giravano le attenzioni del gruppo di politici e magistrati traditi dal telefono intercettato di Palamara. In questo anno l’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, sotto inchiesta a Perugia per corruzione e in attesa della decisione sul rinvio a giudizio, è stato radiato dalla magistratura ed è adesso impegnato nella promozione del suo libro dove chiama … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

GASirianni : RT @sole24ore: Procura di Roma, il Tar annulla la nomina di Prestipino: accolti ricorsi Lo Voi e Viola - sole24ore : Procura di Roma, il Tar annulla la nomina di Prestipino: accolti ricorsi Lo Voi e Viola - StefanoDeloren1 : Definiva il premier un gangster. Lo denunciava alla procura di Roma in quanto esponente della 'finanza stragista'.… - Notiziedi_it : Roma, nomina Prestipino a capo della Procura: Tar del Lazio accoglie i ricorsi di Lo Voi e Viola - giullimer : RT @DomaniGiornale: #Prestipino, storico vice dell’uscente Giuseppe #Pignatone, avrebbe beneficiato nella valutazione del Csm del fatto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura Roma

L'ex di Juventus, Inter,e Parma ha scelto la città emiliana come sua residenza undici anni fa. Sartor fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalladi Cremona nel 2011. ...L'ex di Juventus, Inter,e Parma ha scelto la città emiliana come sua residenza undici anni fa. Calcioscommesse Sartor fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalladi ...Assieme a Bellini andranno a giudizio l’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, con l’accusa di depistaggio e Domenico Catracchia, amministratore di immobili in via Gradoli a Roma, accusato di false infor ...COLLEFERRO (cronaca) - I controlli del Noe vengono svolti regolarmente su tutto il territorio della ...