Piste aperte all' Alpe Giumelllo | è l' unico posto dove si scia

(Di martedì 16 febbraio 2021) Casargo (Lecco), 16 febbraio 2021 - All'Giumello di Casargo in Valsassina sie gli impianti di risalita funzionano. E' l'unica pista aperta in provincia di Lecco e una delle poche in ...

Impianto esono infatti gestire dai volontari dell'associazione Alpe Giumello, che raggruppa alcuni operatori che lassù a 1.500 metri di altezza ai piedi Monte Muggio hanno altre attività, come ...Il Piemonte nell'occhio del ciclone per aver tenutoleda sci della Val Vigezzo , a Verbania, nonostante la decisione del ministro della Salute Speranza di chiudere, o meglio di non riaprire gli impianti dopo la lunga chiusura. 'Non si ...Il nuovo stop alla stagione sciistica dato quattro ore prima dell'annunciata ripartenza mette alle corde gli operatori della montagna. La ristorazione può lavorare, ma in quota ci sono pochi altri cli ...I paesi europei si dividono sulla questione sci: alcuni hanno deciso di chiudere gli impianti, come l'Italia (dove lo stop alle attività sciistiche è stato prorogato fino al 5 marzo), altri invece li ...