Perché Lino Guanciale non vive con la moglie Antonella (Di martedì 16 febbraio 2021) Lino Guanciale è uno dei volti più amati della Rai: prima con L’allieva al fianco di Alessandra Mastronardi, e ora con Il commissario Ricciardi, l’attore ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico e in tanti sono incuriositi dalla sua vita sentimentale. Lo scorso luglio, Lino Guanciale si è sposato in gran segreto con Antonella … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 16 febbraio 2021)è uno dei volti più amati della Rai: prima con L’allieva al fianco di Alessandra Mastronardi, e ora con Il commissario Ricciardi, l’attore ha saputo conquistare una grande fetta di pubblico e in tanti sono incuriositi dalla sua vita sentimentale. Lo scorso luglio,si è sposato in gran segreto con… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MerderShip : RT @IRONL0KI: vorrei parlare degli interni della casa di lino guanciale perché onestamente mai visto così tanto buon gusto tutto insieme - _funzioniamo : RT @TowerSilvia: #IlCommissarioRicciardi 3 sono le cose che muovono il modno: la fame, l'amore... E per lino anche la febbre, perché dopo G… - LifeisGood2020_ : RT @IRONL0KI: vorrei parlare degli interni della casa di lino guanciale perché onestamente mai visto così tanto buon gusto tutto insieme - notinthisway : @aomacheguardi Quando ero piccolo Prodi a Bologna, poi da me Lino Banfi (di cui ho anche una foto in braccio, non c… - Naty_Invernizzi : @sacroforti Nel libro Ricciardi era chiaramente delirante, non aveva percezione di ciò che gli accadeva e Livia ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lino Hyundai svela gli interni dell'attesa IONIQ 5

Ecco perché, grazie alla conoscenza di una necessità di mobilità con minor impatto ambientale ... I sedili sono rivestiti in ecopelle tinta e trattata con estrazioni di olio vegetale da semi di lino. Le ...

Quando finisce Il commissario Ricciardi su Rai 1?

...finisce Il commissario Ricciardi ? A quando il gran finale della fiction che vede protagonista Lino ... Non è un dettaglio irrilevante perché spesso nella messa in onda delle fiction una puntata è ...

Coronavirus: Banfi, "confidiamo in 'raghezzo' Draghi, riapra alla grande cinema e teatri" Affaritaliani.it Ecco, grazie alla conoscenza di una necessità di mobilità con minor impatto ambientale ... I sedili sono rivestiti in ecopelle tinta e trattata con estrazioni di olio vegetale da semi di. Le ......finisce Il commissario Ricciardi ? A quando il gran finale della fiction che vede protagonista... Non è un dettaglio irrilevantespesso nella messa in onda delle fiction una puntata è ...