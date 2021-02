Patto di Stabilità: Gentiloni, a marzo Ue diffonderà linee guida per disattivare la clausola di sospensione (Di martedì 16 febbraio 2021) Il pacchetto di policy di primavera includerà i parametri di cui la Ue terrà conto per decidere sulla General Escape Clause L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 febbraio 2021) Il pacchetto di policy di primavera includerà i parametri di cui la Ue terrà conto per decidere sulla General Escape Clause L'articolo proviene da Firenze Post.

Una sfida per Daniele Franco che dovrà preparare i conti pubblici ad un'eventuale riscrittura del Recovery Plan e anche alla fine della sospensione del Patto di stabilità e crescita, causa Covid, ...

L'analisi di Giuseppe Liturri su Recovery Plan e Patto di stabilità Ue A giuramento eseguito e nell'imminenza delle dichiarazioni programmatiche davanti alle Camere, è il momento di pensare alle cose da fare per recuperare il tempo perso e ...

