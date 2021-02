Open Arms torna a Porto Empedocle con 165 migranti a bordo (Di martedì 16 febbraio 2021) Mauro Indelicato I migranti dalla nave dell'Ong spagnola verranno trasbordati all'intereno della Allegra, una delle navi usate per la quarantena. Dall'inizio dell'anno è la seconda volta che la Open Arms arriva in Italia È arrivata nella serata di lunedì la Open Arms a Porto Empedocle. Per la nave dell'omonima Ong spagnola, con a bordo 165 migranti, è il secondo ingresso nello scalo siciliano dall'inizio dell'anno: il 5 gennaio aveva già portato sull'isola 265 migranti. Le persone soccorse dalla Open Arms non toccheranno comunque terra: così come annunciato dagli stessi attivisti, tutti verranno trasbordati all'interno della nave Allegra. Si tratta di uno dei mezzi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Mauro Indelicato Idalla nave dell'Ong spagnola verranno trasbordati all'intereno della Allegra, una delle navi usate per la quarantena. Dall'inizio dell'anno è la seconda volta che laarriva in Italia È arrivata nella serata di lunedì la. Per la nave dell'omonima Ong spagnola, con a165, è il secondo ingresso nello scalo siciliano dall'inizio dell'anno: il 5 gennaio aveva già portato sull'isola 265. Le persone soccorse dallanon toccheranno comunque terra: così come annunciato dagli stessi attivisti, tutti verranno trasbordati all'interno della nave Allegra. Si tratta di uno dei mezzi ...

