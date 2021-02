Nuova eruzione dell’Etna | Ingv | “Crollata parte del cratere di sud-est”

(Di martedì 16 febbraio 2021). Una colonna di fumo si è alzata dopo i primi botti.: “del”. CATANIA –. Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio il vulcano si è risvegliato con forti boati e una colata lavica. Una colonna di fumo si è alzata ed è chiaramente visibile anche da chilometri di distanza. La situazione, al momento, sembra essere sotto controllo. L’sta monitorando l’evoluzione, ma il quadro complessivo non desta particolare preoccupazioni. Si tratta della primain questo 2021. L’ultima volta che un episodio simile era successo nel nostro Paese risaliva a dicembre dello scorso anno sempre con ...

Si tratta di una, spettacolare eurzione del vulcano Etna con una forte esplosione dal cratere di Sud - est, da cui si è sprigionata un'alta nube di cenere lavica e una colata che se agli occhi ...Sulle vette del vulcano vi sono segnali di attivismo anche nei crateri Bocca, Voragine e Nord - Est. Ma è il Cratere di Sud - Est interessato dalle nuove esplosioni ed all'origine dell'ampia e ...CATANIA. L’Etna è in eruzione da ieri. L’attività vulcanica continua e non si ferma. Lo ha rilevato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, spiegando che dalle prime ore ...Chi non lo ha visto, lo ha sentito. Spettacolari fontane di lava, una nuvola di cenere imponente e visibile da tutto il versante ionico, tremore vulcanico e boato. L'ultimo show dell'Etna è iniziato a ...