Napoli, sorpresi a giocare a carte in un basso: multate 13 persone (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tredici persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni sono state sorprese la notte scorsa dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale mentre giocavano a carte all'interno di un basso di via Sopramuro, a Napoli. Tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l'orario consentito e senza giustificato motivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

