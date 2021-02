Microsoft Office: disponibile l’app unificata per iPad (Di martedì 16 febbraio 2021) l’applicazione unificata di Microsoft Office, rilasciata per iOS e Android a febbraio 2020, è ora compatibile anche con iPad. Novità versione 2.46 Office ora è disponibile su iPad: stiamo unendo le app Word, Excel e PowerPoint che conosci in un’unica app ottimizzata per iPadOS. Inoltre, potrai sfruttare strumenti aggiuntivi per incrementare la tua produttività. Ad esempio, potrai creare e firmare PDF rapidamente e trasformare immagini in documenti. Ottieni facilmente flussi di lavoro basati sulle immagini: tocca “Condividi” nella galleria del telefono esternamente all’app Office per poter intraprendere svariate azioni, tra cui creare PPT, creare PDF e molto altro. Inoltre, se sono presenti ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 16 febbraio 2021)licazionedi, rilasciata per iOS e Android a febbraio 2020, è ora compatibile anche con. Novità versione 2.46ora èsu: stiamo unendo le app Word, Excel e PowerPoint che conosci in un’unica app ottimizzata perOS. Inoltre, potrai sfruttare strumenti aggiuntivi per incrementare la tua produttività. Ad esempio, potrai creare e firmare PDF rapidamente e trasformare immagini in documenti. Ottieni facilmente flussi di lavoro basati sulle immagini: tocca “Condividi” nella galleria del telefono esternamente alper poter intraprendere svariate azioni, tra cui creare PPT, creare PDF e molto altro. Inoltre, se sono presenti ...

