L' incredibile ottimismo dell' Ue al netto delle varianti covid

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nonostante gli allarmi degli esperti sulla pericolositàe nuovedelin tutta Europa, nonostante le richieste dei tecnici di non allentare le misure di contenimento che sacrificano l’economia ma limitano i contagi, nonostante una campagna vaccinale europea che non va come dovrebbe, Bruxelles vede il bicchiere mezzo pieno. Tanto da pianificare già da ora, per la primavera prossima, una discussione sulla riattivazionee regole su deficit e debito del Patto di stabilità sospeso per pandemia. Tanto da indicare ai paesi membri che d’ora in poi gli aiuti di Stato dovranno essere selettivi e favorire quelle grandi aziende che erano sostenibili già prima del, non quelle piegate dalla pandemia, fattore che a Bruxelles considerano come shock “esterno” e “temporaneo”, dice il ...