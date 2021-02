Lazio, Luis Alberto: «Gol alla Roma il più bello. Sogno il Cadice» (Di martedì 16 febbraio 2021) Luis Alberto è stato protagonista di una lunga chiacchierata con la moglie Patricia sull’applicazione Stereo. Le parole del centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato in una lunga chiacchierata con la moglie Patricia su Stereo, applicazione che permette di interagire con i propri followers. Le parole del centrocampista della Lazio. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 CRITICHE – «Quando sono costruttive, le ascolto e sto zitto, quando invece sono cattive blocco direttamente sui social. Mi sembra una cosa da codardo scrivere scrivere delle critiche da dietro lo schermo». GOL PIÙ bello E IMPORTANTE – «Il gol più bello? Quello fatto al derby (ride, ndr). Il più importante contro il Napoli. È stata la rete ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021)è stato protagonista di una lunga chiacchierata con la moglie Patricia sull’applicazione Stereo. Le parole del centrocampista dellaha parlato in una lunga chiacchierata con la moglie Patricia su Stereo, applicazione che permette di interagire con i propri followers. Le parole del centrocampista della. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CRITICHE – «Quando sono costruttive, le ascolto e sto zitto, quando invece sono cattive blocco direttamente sui social. Mi sembra una cosa da codardo scrivere scrivere delle critiche da dietro lo schermo». GOL PIÙE IMPORTANTE – «Il gol più? Quello fatto al derby (ride, ndr). Il più importante contro il Napoli. È stata la rete ...

