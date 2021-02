La Casetta di Ostia | dopo un' incredibile odissea di sei anni una nuova beffa | la concessione non verrà restituita e andrà all' asta

(Di martedì 16 febbraio 2021) Lo stabilimento La, come Leggo aveva già spiegato in più occasioni qualche tempo fa, era stato incamerato dallo Stato il 9 marzo 1990 ma poi era giunta un'indagine con l'accusa di abuso ...

Oltre ai danni, le beffe, per Ladi. Non si tratta di un refuso, ma di una declinazione al plurale voluta per quanto accaduto allo stabilimento balneare : un tempo fiore all'occhiello del territorio lidense e ...Ad eccezione di Villa Pamphili eMistica che segnano rispettivamente 43 e 47 casi, ossia ... Al quarto e al quinto posto, invece, ci sonoNord e Morena , che salgono entrambi di una ...Oltre ai danni, le beffe, per La Casetta di Ostia. Non si tratta di un refuso, ma di una declinazione al plurale voluta per quanto accaduto allo stabilimento balneare: un tempo ...