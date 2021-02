Inter, il mercato è già nel vivo: in tre verso l’addio (Di martedì 16 febbraio 2021) Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Punto Interrogativo sulla nuova società e sui possibili addii in vista dell’estate Il calciomercato dell’Inter si prepara a entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Il club nerazzurro, in attesa di risposte sul possibile cambio società, valuteranno il da farsi sul fronte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021) Il calciodell’potrebbe entrare nelgià nel corso delle prossime settimane. Puntorogativo sulla nuova società e sui possibili addii in vista dell’estate Il calciodell’si prepara a entrare nelgià nelle prossime settimane. Il club nerazzurro, in attesa di risposte sul possibile cambio società, valuteranno il da farsi sul fronte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Carmine19941 : @lorenzofares @Ern4Pel Più che altro c'è da capire come si evolverà la questione cessione societaria,se avverrà ent… - sportal_it : Mercato Inter: Marotta blinda tre gioielli, rinnovi in arrivo - _enz29 : @cardylove2000mh @DottorStrowman2 @MorroLuca1 Esatto Bergomi aveva ragione quando disse che il mercato aveva indeb… - Manu83449580 : RT @MTibete: L’Inter a Gennaio non è vero che non ha fatto mercato. Ha preso un tale da Middelfart. - Mercato_SerieA : Luigi Sartor, arrestato l'ex di Roma e Inter: coltivava marijuana -

Ultime Notizie dalla rete : Inter mercato CMIT TV - TG mercato: SEGUI la DIRETTA!

Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 14 con il nostro TG mercato.

Top e Flop 22ª giornata: Lukaku incontenibile, è lui il migliore

Si tratta Rrahmani , finora oggetto misterioso del mercato azzurro, è stato buttato dentro viste le ... Lui è Bastoni, quello meno noto, rispetto al giocatore dell'Inter. Qui parliamo di Simone Bastoni ...

Inter, i dettagli del rinnovo di Lautaro Calciomercato.com L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Shock Milan, carica Inter"

L'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Shock Milan, carica Inter'. vedi letture. 'Shock Milan, carica Inter'. E' questo il doppio titolo proposto da La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo la sc ...

Milan-Inter, La Gazzetta dello Sport: "Il derby dei derby"

Da Barella a Donnarumma, a San Siro sfilano i gioielli d’Italia. L’Inter e il Milan si giocano la testa, domenica si sfidano i due giganti e la meglio gioventù. Lukaku interrogato per la rissa, Ibra d ...

Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle 14 con il nostro TGSi tratta Rrahmani , finora oggetto misterioso delazzurro, è stato buttato dentro viste le ... Lui è Bastoni, quello meno noto, rispetto al giocatore dell'. Qui parliamo di Simone Bastoni ...L'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Shock Milan, carica Inter'. vedi letture. 'Shock Milan, carica Inter'. E' questo il doppio titolo proposto da La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo la sc ...Da Barella a Donnarumma, a San Siro sfilano i gioielli d’Italia. L’Inter e il Milan si giocano la testa, domenica si sfidano i due giganti e la meglio gioventù. Lukaku interrogato per la rissa, Ibra d ...