In Tunisia è tutti contro tutti. I rischi per la democrazia (Di martedì 16 febbraio 2021) Per cercare di dare una spiegazione razionale ad una crisi che investe i massimi livelli istituzionali dello Stato, ovvero presidenza del parlamento e governo da una parte e presidenza della repubblica dall’altra, è necessario risalire alle cause, che distingueremo in cause remote e cause prossime, mettendo in risalto quello che è stato l’elemento scatenante, ovvero il rifiuto da parte del presidente della repubblica Kaïs Saïed, di ricevere per la cerimonia del giuramento, così come previsto dalla costituzione, alcuni degli undici nuovi ministri che sono stati nominati dal capo del governo in una operazione di rimpasto. CAUSE PROSSIME: LA CRONOLOGIA 15 luglio 2020. Si dimette il governo di Elyes Fakhfakh dopo appena sei mesi dalla sua nascita (27 Febbraio 2020). 26 luglio 2020. Il presidente della Repubblica, dopo aver consultato a mezzo lettera raccomandata i rappresentanti delle ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Per cercare di dare una spiegazione razionale ad una crisi che investe i massimi livelli istituzionali dello Stato, ovvero presidenza del parlamento e governo da una parte e presidenza della repubblica dall’altra, è necessario risalire alle cause, che distingueremo in cause remote e cause prossime, mettendo in risalto quello che è stato l’elemento scatenante, ovvero il rifiuto da parte del presidente della repubblica Kaïs Saïed, di ricevere per la cerimonia del giuramento, così come previsto dalla costituzione, alcuni degli undici nuovi ministri che sono stati nominati dal capo del governo in una operazione di rimpasto. CAUSE PROSSIME: LA CRONOLOGIA 15 luglio 2020. Si dimette il governo di Elyes Fakhfakh dopo appena sei mesi dalla sua nascita (27 Febbraio 2020). 26 luglio 2020. Il presidente della Repubblica, dopo aver consultato a mezzo lettera raccomandata i rappresentanti delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia tutti Nuovi, incredibili scenari meteo: Inverno spazzato via

... torneranno le temperature superiori alla media Qual è il motivo? Tutti a chiederselo, tutti a ... allorquando il basamento anticiclonico si dirigerà verso Algeria e Tunisia. In un primo momento ...

Come la cinese Huawei e la francese Orange competono in Africa

Tutti questi elementi si completano a vicenda e si uniscono alla strategia di accerchiamento messa ... La Tunisia e il Senegal sono due importanti paesi nel panorama tecnologico africano e suscitano l'...

La citofonata di Salvini apre una crisi diplomatica con la Tunisia AGI - Agenzia Italia Il traffico di rifiuti dalla Campania che fa tremare la politica in Tunisia

Al porto di Sousse fermi ancora 212 container per sospetto traffico di rifiuti. Sono 7.900 le tonnellate di rifiuti partite dal porto di Salerno ...

Italia resta primo fornitore della Tunisia nel 2020

TUNISIA - Nel corso del 2020, l'Italia è rimasta il primo Paese fornitore della Tunisia con una quota del 14,2%, in flessione rispetto al 2019 (15,4%) ma con un saldo positivo del valore pari a circa ...

