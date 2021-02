Il futuro di Conte come professore all’università di Firenze (Di martedì 16 febbraio 2021) Il futuro di Conte sembra essere dedicato all’insegnamento dopo il rientro a Firenze. Eppure, uno spazio per la politica rimane aperto. Il futuro di Conte: cosa ne pensa l’ex premier? Dichiarazione stampa di Conte In un’intervista rilasciata al Fattoquotidiano.it nei pressi di Palazzo Chigi, Conte ha affermato: “Vedo nel mio futuro immediato il rientro a Leggi su periodicodaily (Di martedì 16 febbraio 2021) Ildisembra essere dedicato all’insegnamento dopo il rientro a. Eppure, uno spazio per la politica rimane aperto. Ildi: cosa ne pensa l’ex premier? Dichiarazione stampa diIn un’intervista rilasciata al Fattoquotidiano.it nei pressi di Palazzo Chigi,ha affermato: “Vedo nel mioimmediato il rientro a

fattoquotidiano : Conte: “Il mio futuro politico? Ora torno a Firenze a insegnare. Alleanza con Pd e M5s? Progetto non declamato a ca… - petergomezblog : Conte: “Futuro? Per ora torno all’università. Ma ci sono molti modi per stare in politica. Alleanza Pd-M5s-Lei? Non… - fattoquotidiano : CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone,… - EnricoGiunta : RT @fattoquotidiano: CONTE, IL PIÙ AMATO E LE QUATTRO VIE DEL SUO NUOVO FUTURO - Sabato scorso, Giuseppe Conte ha passato il testimone, anz… - MoliPietro : Il futuro di Conte come professore all’università di Firenze -