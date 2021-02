I dati ISTAT sulla Pandemia non dimostrano quello che volete voi: smettetela (Di martedì 16 febbraio 2021) I dati ISTAT sulla Pandemia non dimostrano quello che volete voi: potremmo chiudere questo fact checking così. Potremmo semplicemente dichiararvi, dall’alto di ben tre articoli in cui ne abbiamo parlato con ogni dettaglio possibile nell’ultimo anno che non avete ragione. Che la stessa ISTAT ha preso le distanze da ogni tentativo di rilettura creativa del dato fornito. Non stiamo parlando infatti a caso. Corrobora il nostro assunto quanto dichiarato dalla fonte ISTAT, che ci conferma Con riferimento alle numerose richieste di informazioni pervenute all’ISTAT a seguito della emergenza sanitaria in corso, si precisa che: i dati elaborati dalla fonte ISTAT “Indagine sui decessi e ... Leggi su bufale (Di martedì 16 febbraio 2021) Inonchevoi: potremmo chiudere questo fact checking così. Potremmo semplicemente dichiararvi, dall’alto di ben tre articoli in cui ne abbiamo parlato con ogni dettaglio possibile nell’ultimo anno che non avete ragione. Che la stessaha preso le distanze da ogni tentativo di rilettura creativa del dato fornito. Non stiamo parlando infatti a caso. Corrobora il nostro assunto quanto dichiarato dalla fonte, che ci conferma Con riferimento alle numerose richieste di informazioni pervenute all’a seguito della emergenza sanitaria in corso, si precisa che: ielaborati dalla fonte“Indagine sui decessi e ...

