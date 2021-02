TV7Benevento : Governo: Durigon (Lega), 'arginare disagi sociali e poi cantieri e investimenti'... - Alessio_Porcu : Durigon in Regione e Abodi a Roma: appesi al Governo - hazalek : RT @brandobenifei: Vi aspetto domattina dalle 8:00 ad @agorarai, su @RaiTre. Parleremo del nuovo Governo #Draghi e del rapporto con l’Euro… - cccricri : RT @brandobenifei: Vi aspetto domattina dalle 8:00 ad @agorarai, su @RaiTre. Parleremo del nuovo Governo #Draghi e del rapporto con l’Euro… - cesarebrogi1 : RT @brandobenifei: Vi aspetto domattina dalle 8:00 ad @agorarai, su @RaiTre. Parleremo del nuovo Governo #Draghi e del rapporto con l’Euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Durigon

Il Tempo

Per questo, entro venerdì, Draghi vorrebbe completare la squadra di. Le trattative sono in ... mentre Claudiopotrebbe andare al Lavoro, Luca Coletto alla Sanità e Alessandro Morelli ai ...... difesa a spada tratta dal M5s, ma ci si aspetta che il, con la neo ministra Marta Cartabia,... Nella Lega tornano nomi come Nicola Molteni, Stefano Candiani,, Barbara Saltamartini. In Fi ...È giusto che ognuno porti le sue idee per poi fare sintesi”. Lo dice Claudio Durigon, della Lega, a la Stampa. Sul blocco dei licenziamenti “sono favorevole finché non ci saranno gli strumenti ...Una giornata di "intenso" lavoro a palazzo Chigi, che vede Mario Draghi "completamente assorbito" dalla preparazione del discorso programmatico sul quale ...