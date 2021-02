Giulia De Lellis contro alcune donne dello spettacolo: 'Sconvolta dalla cattiveria, che volete da me?' (Di martedì 16 febbraio 2021) Sui social il duro sfogo dell'influencer: 'Godetevi la vostra meravigliosa vita da privilegiate, invece di guardare sempre le altre ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) Sui social il duro sfogo dell'influencer: 'Godetevi la vostra meravigliosa vita da privilegiate, invece di guardare sempre le altre ...

Quellicometeli1 : @m23_523 Ti giuro non sono una fanatica del gf, ma mi ha fatto piangere per la freddezza. Dobbiamo sakvere Giulia… - Quellicometeli1 : @Giulia81371967 Ragazzi chi ha Giulia de Lellis su Instagram??? Chiediamo le aiuto per la nostra giuliaaaaaa Ha bisogno di noi - Quellicometeli1 : @otna109 @lapinella Ragazzi dei PRELEMI chi ha Giulia de Lellis su Instagram??? Chiediamo le aiuto per la nostra gi… - Quellicometeli1 : @00sxho Ragazzi chi ha Giulia de Lellis su Instagram??? Chiediamo le aiuto per la nostra giuliaaaaaa Ha bisogno di noi - Quellicometeli1 : @Klaroheart Ragazzi dei PRELEMI chi ha Giulia de Lellis su Instagram??? Chiediamo le aiuto per la nostra giuliaaaaaa Ha bisogno di noi -