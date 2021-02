GF Vip: arriva il bacio tra Rosalinda e Zenga (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la puntata di ieri sera e la diffida di Giuliano Condorelli verso il programma e verso la sua fidanzata Rosalinda Cannavò la ragazza ha deciso di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Andrea Zenga. Così nelle ultime ore i due si sono scambiati tenerezze… e il tanto atteso bacio! Negli ultimi giorni Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno deciso di uscire allo scoperto, rivelandosi i loro reciproci Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la puntata di ieri sera e la diffida di Giuliano Condorelli verso il programma e verso la sua fidanzataCannavò la ragazza ha deciso di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Andrea. Così nelle ultime ore i due si sono scambiati tenerezze… e il tanto atteso! Negli ultimi giorniCannavò e Andreahanno deciso di uscire allo scoperto, rivelandosi i loro reciproci Articolo completo: dal blog SoloDonna

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: 'Grande Fratello Vip', nella notte arriva il bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga #grandefratellovip - EireenViolet : È evidente che DAY è stata solo un comodo passaggio per arrivare quasi in finale e magari pure vincerla!Giuliano è… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', nella notte arriva il bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga #grandefratellovip… - EleonoraDAmore : Ma come funziona? Partita la diffida, scatta il limone? ?? #zengavó #gfvip - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, scatta il bacio tra Rosalinda e Andrea Zenga! -