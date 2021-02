Francesca Galeano | chi è la rapper Madame

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021), questo il vero nome di, è una giovanissima artista vicentina. La sua data di nascita è il 16 gennaio 2002, sotto il segno del Capricorno. L’artista è venuta al mondo a Creazzo, in provincia di Vicenza. Appassionata di musica fin da piccola, la carriera diè iniziata nel 2016 quando ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Anna”. La sua popolarità è cresciuta con il singolo “Sciccherie” uscito nel 2018 e pubblicato anche da Cristiano Ronaldo in un post su Instagram. Giovane diamante grezzo del roster di Paola Zukar, una delle manager più importanti in ambito hip hop (cura gli interessi tra gli altri di Fabri Fibra, Clementino e Marracash), è arrivata al grande successo proprio in questi caldi giorni di agosto grazie all’endorsement involontario di CR7. Nel 2020 ...