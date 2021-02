Covid | scuole chiuse fino a 28 2 a Pescara e comuni dell' area meteopolitana

(Di martedì 16 febbraio 2021)di ogni ordine e gradoe neimetropolitana, cioè Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo,al 28 febbraio, in linea con il periodo in cui il territorio provinciale rimarrà in zona rossa. Lo fa sapere il vicesindaco del capoluogo e assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, al termine del vertice che si è svolto in Prefettura alla presenza, tra gli altri, dei sindaci e dei rappresentantia Asl. I primi cittadini degli altridel territorio provinciale potranno valutare, in base alla situazione, di disporre la sospensionee attività didattiche in presenza. Nel capoluogo adriatico, dove le...

fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - Open_gol : Secondo le analisi del matematico del Cnr, gli ingressi in terapia intensiva sono in crescita da tre settimane. I n… - DSantanche : E mentre #ristoranti, #bar, #scuole continuano a subire limitazioni di ogni tipo, ecco cosa accade nei trasporti pu… - medeafury : RT @MMmarco0: Una maestra di scuola elementare è morta di Covid a Torre del Greco a seguito di un focolaio importante nel suo istituto. I… - statodelsud : Covid Campania, il sindaco di Pomigliano chiude le scuole fino al 20 febbraio. DIRETTA -

...ho proposto al Ministro un lockdown per tutto il tempo necessario a riportare l'incidenza di-... limitazioni alle frequenza in presenza nelle, salvo quelle dell'infanzia e del primo anno ...Didattica a distanza per le. Le tre tabaccherie del paese si sono messe d'accordo per ... Al completo, ormai da giorni, ilHospital: decine i pazienti già trasferiti in altre strutture. ...Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Pescara e nei comuni dell'area metropolitana, cioè Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, fino al 28 febbraio, in linea con il periodo in cui il territorio ...“Carissimi, purtroppo il Covid-19 colpisce ancora. È stata riscontrata la positività al virus di mia moglie Marilena, che insegna in una scuola della provincia di Napoli ed è sempre stata molto ...