Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede (Di martedì 16 febbraio 2021) La Lombardia corre ai ripari. E punta sulle zone rosse locali contro l'aumento dei contagi da coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). Nei Comuni di Viggiù (Varese), Mede (Pavia), Castrezzato (Brescia) e Bollate (hinterland di Milano), a decorrere dalle ore 18 di domani mercoledì 17 febbraio, verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta "fascia rossa", già osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale. Il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - lo ha stabilito con una ordinanza che, ai sensi dell'art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021. Lo Comunica la Regione Lombardia in una nota.

