Covid, il governo resta sulla linea del rigore. Gelmini: "Pandemia è forte, non si può scherzare" (Di martedì 16 febbraio 2021) La ministra per gli Affari Regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha partecipato ieri al primo incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza e con il comitato tecnico scientifico (Cts) sulle misure di contrasto del governo alla Pandemia di Covid-19. "La Pandemia è ancora forte, non si può scherzare", se sarà necessario fare "scelte di rigore, si faranno", è la linea dell'esponente di Forza Italia, che quindi "sposa" la linea del rigore tenuta dal dicastero della Salute. A preoccupare gli esperti del comitato, ma anche l'Istituto superiore di Sanità (Iss) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è la forte contagiosità della variante inglese, ...

