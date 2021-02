Coronavirus, assembramenti ai Musei Vaticani: “Inaccettabile” (Di martedì 16 febbraio 2021) In queste ultime ore, i Musei Vaticani a Roma sono finiti al centro di una forte polemica a causa di alcune foto girate sul web nel weekend di San Valentino. Negli scatti sono stati immortalati numerosi assembramenti e la mancanza totale del rispetto delle norme anti-Covid. La denuncia è stata fatta tramite social e su L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) In queste ultime ore, ia Roma sono finiti al centro di una forte polemica a causa di alcune foto girate sul web nel weekend di San Valentino. Negli scatti sono stati immortalati numerosie la mancanza totale del rispetto delle norme anti-Covid. La denuncia è stata fatta tramite social e su L'articolo

