Ciclismo | Jakob Fuglsang | “Al Tour non farò classifica | punto alle Olimpiadi Posso fare bene al Fiandre”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) A breve il suo debutto stagionale, nel week-end aldes Alpes Maritimes et du Var.ha già delineato i suoi obiettivi nel 2021: ha già deciso che non punterà allagenerale nei Grandi Giri ma si dedicherà ad obiettivi parziali per poi puntare sulle corse di un giorno. La stella danese dell’Astana-PremierTech è stato intervistato da Cyclingnews: “Non voglio stare in gruppo e aspettare il finale ogni giorno. Ho finito con quello. Nel 2021 vorrei vincere una tappa allapiù che ottenere un’altra top 10 nella generale. Per due motivi: il primo sono ledi Tokyo e il secondo è che so già di poteruna top 10, quindi non vale la pena riprovarci. Preferisco provare a vincere una tappa, o la maglia a pois o correre in maniera più ...