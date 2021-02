Chiellini sulla difesa | «Conosco Bonucci meglio di mia moglie…» – VIDEO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgioha parlato in conferenza stampa del rapporto che ha con Leonardo: le sue dichiarazioniparlato del rapporto con i suoi compagni di reparto alla vigilia della sfida di Champions col Porto. «Abbiamo tutti e quattro caratteristiche diverse. È solo conoscenza e automatismi. Lo stesso succede quando giochi con Arthur o Bentancur davanti, o Alex Sandro o Danilo a lato. Ora Matthijs, anche se non abbiamo giocato insieme, lomoltoe anche Demiral. Leo dopo 10 anni locome mia moglie». Leggi su Calcionews24.com

Giorgioha parlato in conferenza stampa del rapporto che ha con Leonardo Bonucci: le sue ...Giorgioha rilasciato nuove dichiarazionipartita di andata degli ottavi di finale di Champions contro il ...Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha presentato in sala stampa la sfida di domani contro il Porto valida per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League: «Arriviamo da un ...Probabili formazioni Porto Juventus di Champions League: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per la partita di domani sera.