Bonan | «Non capisco perchè il derby si giochi alle 15 | è un enorme vantaggio per l’Inter»

Alessandro Bonan ha parlato del doppio impegno settimanale del Milan e della scelta di disputare il derby domenica alle 15 Intervenuto su Sky Sport 24, Alessandro Bonan ha parlato del doppio impegno settimanale del Milan e della scelta di disputare il derby domenica alle 15: «Sono molto curioso di vedere Mandzukic e di vedere come reagirà il Milan alle difficoltà. Mi aspetto una reazione di carattere da parte di Ibrahimovic e compagni. Non riesco a spiegarmi perché il Milan giochi alle 15 domenica dopo aver giocato giovedì sera. Secondo me è un vantaggio incredibile per l'Inter».

