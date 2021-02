Barcellona-Psg | ancora in gol Mbappé ed è 1-2 | non c’è fuorigioco VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021)in gol Kylianal Camp Nou ed è 1-2. Il fuoriclasse del Psg gela ilfinalizzando alla perfezione un contropiede partito da Florenzi che mette in mezzo, trova una deviazione fortuita di un difensore che serve così il francese, abile a centrare la porta vuota. Proteste per un possibile, ma è tutto regolare. In alto ildella rete dell’attaccante. SportFace.