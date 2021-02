Arriva la crema spalmabile di Baci Perugina (Di martedì 16 febbraio 2021) Novità in casa Baci Perugina: lo storico brand infatti, lancia in Italia per la prima volta, la crema spalmabile ispirata al mitico cioccolatino A quasi 100 anni dalla nascita del Bacio, il cioccolatino nato nel 1922 dall’intuizione di Luisa Spagnoli, Baci Perugina è in continua evoluzione, dandone conferma con l’arrivo di una nuova creazione destinata ad… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Novità in casa: lo storico brand infatti, lancia in Italia per la prima volta, laispirata al mitico cioccolatino A quasi 100 anni dalla nascita delo, il cioccolatino nato nel 1922 dall’intuizione di Luisa Spagnoli,è in continua evoluzione, dandone conferma con l’arrivo di una nuova creazione destinata ad… L'articolo Corriere Nazionale.

larennachic : Comunque fare la fighe con interventi estetici e punturine costosi è facile per chi non arriva a fine mese va bene… - elenaseveri : Stamattina sono passata dal forno ed ho comprato un bombolone alla crema, secondo me a domani non ci arriva - Lillylabionda : @EttoreBaita Ho telefonato alla veterinaria, mi ha mandato la ricetta per la crema da mettere al posto del colliri… - patriziafrasca : Cosmesi green, arriva la crema con il vuoto a rendere - LiberoReporter : Cosmesi green, arriva la crema con il vuoto a rendere -