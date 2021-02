Ambienta acquisisce Collingwood Lighting

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) –SGR, il più grande fondo europeo di Private Equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisitoTechnology Group, società attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di illuminazione a LED in ambito residenziale, esterni, commerciale e industriale. Con sede a Sywell, Northamptonshire (Regno Unito),è tra i primi player nel Regno Unito ad aver creato una gamma di prodotti di illuminazione a LED ideati appositamente per il mercato della distribuzione elettrica. Il mercato dell’illuminazione a LED nel quale operaè stimato in oltre 1,3 miliardi di sterline nelle aree geografiche nelle quali opera la società, ossia Regno Unito e Francia. A seguito dell’operazione, il gruppo manageriale di, guidato dal ...

