Alda D’Eusanio | le prime parole dopo l’espulsione dal GF Vip | le scuse pubbliche a Laura Pausini

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 16 febbraio 2021) Decidere di far entrare nella Casaè stata una scelta che forse Signorini rimpiangerà al momento di fare il bilancio di questa lunga e spumeggiante edizione del Grande Fratello Vip. “Una scheggia impazzita“, lecon cui Signorini aveva voluto dissociarsi dall’ultimo accaduto che ha poi in toto comportato la squalifica immediata della conduttrice. Dapprima leoffensive che l’avevano portata a essere oggetto di televoto flash, poi la spiacevole frase su Maria De Filippi; e ancora lepoco gradite a Mediaset, sulla Rai e in ultimo, il commento terribile suche le è costato caro, carissimo. A distanza di tempo dalla sua immediata espulsione dal reality,parla per la ...